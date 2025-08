Jubel für eine Oper, die gar keine richtige Inszenierung hatte

Die Preziose: Wolfgang Amadeus Mozarts "Mitridate, re di Ponto" im Haus für Mozart, vormals Kleines Festspielhaus, also am richtigen Ort. 14 Jahre alt war das ehemalige Wunderkind und der nunmehrige Wunder-Teenager, als er den Auftrag für diese Komposition, seine erste Opera seria, bekam und in Mailand herausbrachte. Bald verschwand das Werk wieder von den Bühnen, 200 Jahre lang, bis es in den 1970er Jahren in Salzburg wiederbelebt wurde. Seither ist ebendort eine Produktion im Mozartjahr 2006 in der Inszenierung von Günter Krämer erinnerlich, im Residenzhof, auf einer Bühnenschräge, dirigiert von Marc Minkowski. Und eine gefeierte Inszenierung von Robert Carsen im Theater an der Wien.

Diesmal gibt es eine semiszenische Produktion, was regelmäßige Opernbesucher zunächst einmal skeptisch macht, weil es zumeist die Legitimation für Sängerinnen und Sänger ist, nichts auf der Bühne tun zu müssen als den Gesang mit eintrainierten Gesten aus dem Opernhandbuch zu untermalen. Nicht so in diesem Fall: Birgit Kajtna-Wönig, die Semi-Regisseurin dieses Abends, hat mit den Protagonisten fabelhaft gearbeitet, die Personenführung ist besser als an den meisten full-szenischen Abenden. Es wird in eleganten Kostümen (Bernadette Salzmann) freudvoll drauflos gespielt, und es ist auch sehr lustig, etwa wenn der Dirigent miteinbezogen, vom Podium gestoßen oder eine Geige zertrümmert wird.

Birgit Kajtna-Wönig hat das Orchester, dem Semi-Anlass entsprechend, auf der Bühne positioniert - das hat sie zuletzt auch in Hamburg gemacht, wo sie "Mitridate" all-in inszenierte. Exzellent ist nun in Salzburg die Idee mit zwei Bildschirmen auf der Bühne und deren Bespielung. Man kann nicht nur das Libretto mitlesen, sondern erfährt auch durchaus Ironisches über die Figuren, Hintergründe, und man sieht Bewegtbilder im Asterix-Stil.