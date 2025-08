Salzburger Festspiele: Georg Nigl und August Diehl begeistern mit Mozart

Sie kommen vom Clavichord des Komponisten. Der Bariton Georg Nigl macht so etwas möglich. Im intimen Rahmen des Stefan-Zweig-Zentrums in der Edmundsburg auf dem Mönchsberg setzt er seine Konzertreihe „Kleine Nachtmusiken“ fort. Seine Partner sind der feinnervige Schauspieler August Diehl und der Pianist Alexander Gergelyfi. „Mozarts Clavichord“, so der Titel des Konzerts, ist der erste von acht Abenden, die mit Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ (am 14. und 15. August) ausklingen. Künstler und Publikum sitzen einander wie bei einer privaten Einladung gegenüber. Das Instrument steht im besten Wortsinn im Zentrum. Flankiert vom Schauspieler und vom Sänger entfacht Gergelyfi auf diesem zarten Instrument atemberaubende Stürme, setzt deutliche Akzente, jedoch alles in gedämpfter Zimmerlautstärke, denn lauter ist das Instrument nicht, in dem Constanze Mozart eine Notiz hinterlassen hat.