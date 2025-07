Salzburger Festspiele: Märchen für Erwachsene mit Baselitz-Marionetten

Was wie ein nostalgisches Marionettenspiel anmutete, entpuppte sich am Dienstagabend im Salzburger Marionettentheater als ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk: Igor Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" wurde mit abstrakten Figuren von Georg Baselitz und Dominique Horwitz als Erzähler in Bestform zu einem ebenso klugen wie begeisternden Abend bei den Salzburger Festspielen.