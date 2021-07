"International Opera Award" für Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele haben als einziger der österreichischen Kandidaten einen der neuen "International Opera Awards" in London gewonnen. Diese heuer erstmals vergebene Auszeichnung ist in 23 Kategorien unterteilt, Salzburg wurde zum Sieger in der Sparte " Opernfestival" gekürt. Die "The Operas" genannten Auszeichnungen sollen als "Oscars der Opernwelt" etabliert werden. Das Theater an der Wien, die Bregenzer Festspiele und das Wiener Staatsopernorchester gingen hingegen leer aus.

"Diese Auszeichnung ist einer meiner schönsten Momente in meiner bisher 18-jährigen Präsidentschaft", freut sich Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in einer Aussendung: "Eine Riesenanerkennung für über 3.600 Mitarbeiter und Künstler, die alljährlich das kleine Salzburg für sechs Wochen zur Kulturhauptstadt der Welt machen." Auch Intendant Alexander Pereira zeigte sich beglückt vom Sieg in London: "Ich bin sehr glücklich, dass die enormen Anstrengungen aller Mitarbeiter und die grundsätzliche Neuausrichtung der Salzburger Festspiele auch international eine so große Anerkennung gefunden haben".