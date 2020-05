Salzburg: "Verzerrtes Bild der Festspiele"

Ich weiß ja, dass ihr eigentlich Mitglieder der Festspiel-Partei seid", meinte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler gerührt, nachdem SP-Bürgermeister Heinz Schaden und VP-Landesvize Wilfried Haslauer am Freitag eine glühende Verteidigungsrede für die Festspiele gehalten hatten.

Der Rechnungshof hatte nach einer Prüfung der Jahre 2004/05 bis 2009/10 kaum ein gutes Haar an dem Festival gelassen. "Kulturell hervorragend, aber gravierende Mängel und veraltet in rechtlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht", lautete das Resümee von RH-Präsident Josef Moser am Dienstag.

"Wir nehmen Kritikpunkte auf, die uns sinnvoll erscheinen. Es wurde aber auch ein verzerrtes Bild transportiert, das richtig zu stellen ist", sagte Haslauer, der heuer Kuratoriums-Vorsitzender ist.