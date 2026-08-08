Welser-Möst hält „Überraschungen“ bei Salzburger Intendantensuche für möglich

Bei der Suche nach der nächsten Intendanz der Salzburger Festspiele „kann es auch Überraschungen geben“. Das sagt Franz Welser-Möst als Mitglied der Findungskommission im Interview mit den „Salzburger Nachrichten“ (Samstag-Ausgabe). „Wir suchen nicht Namen, sondern Ideen und Visionen“, so der Dirigent, der in der Vergangenheit immer wieder selbst für die künstlerische Festspiel-Leitung gehandelt wurde. „Mehrmals wurde ich ja schon gefragt, in führender Position bei den Salzburger Festspielen tätig zu sein, aber das wollte ich nicht. Doch in der Findungskommission mache ich gern mit, noch dazu sehe ich das als eine patriotische Pflicht“, sagt Welser-Möst, der eigene Ambitionen auf die Intendanz abermals verneint. „Nach meiner schweren Erkrankung ist meine Lebensplanung eine andere.“

Eine Kommission für zwei Posten Neben Welser-Möst sind Christian Kircher, der langjährige Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, sowie die Intendantinnen Nora Schmid von der Semperoper Dresden und Sonja Anders vom Hamburger Thalia-Theater in der Kommission, die nach den heurigen Festspielen dem Kuratorium Vorschläge nicht nur für die Intendanz, sondern auch für die Präsidentschaft unterbreiten wird. Kristina Hammers Amtszeit läuft bereits Ende 2026 aus. Von Bewerbern für die künstlerische Festspiel-Leitung möchte er „Ideen hören. Und ich möchte wissen, wie eine Programmstruktur für eine Saison aussehen kann. Gibt es ein Thema für ein oder mehrere Jahre? Wie gedenkt man, mit den Salzburger Säulenheiligen Wolfgang Amadé Mozart und Richard Strauss umzugehen?“