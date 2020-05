Alles wird besser in Salzburg

Understatement scheint zu den herausragenden Eigenschaften von Markus Hinterhäuser zu gehören. "Ob ich Intendant oder künstlerischer Leiter genannt werde, ist für mich ein völlig nebensächliches Problem", kommentierte er 2009 in den Wirren des Flimm-Abgangs seine Beförderung vom Konzertchef an die Spitze der Salzburger Festspiele. Von 1. Oktober 2010 bis 1. Oktober 2011 hatte er die Übergangsleitung an der Salzach inne, bis Alexander Pereira übernahm. Nicht zuletzt dank seiner durchweg hochgelobten Interimssaison gilt der 54-Jährige nun als Topfavorit für eine dauerhaftere Anstellung, wenn am Mittwoch das Kuratorium zur Entscheidungsfindung zusammentritt. Vor einem etwaigen Amtsantritt 2017 leitet Hinterhäuser aber drei Jahre lang die Wiener Festwochen. Dabei wäre das Pendeln zwischen Festwochen und Festspielen für Hinterhäuser nichts Neues.

Geboren wurde Markus Hinterhäuser am 30. März 1959 in La Spezia, der Heimatstadt seiner italienischen Mutter. Er studierte Klavier an der Hochschule für Musik in Wien, am Mozarteum in Salzburg sowie in Meisterkursen. Als Solist und Liedbegleiter musizierte Hinterhäuser im Zuge seiner Karriere in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt und arbeitete mit den renommiertesten Künstlern. Sein besonderes Engagement galt stets der zeitgenössischen Musik, insbesondere für das Werk von Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, Morton Feldman, György Ligeti, Giacinto Scelsi und Galina Ustwolskaja.