Verdis beeindruckende „Messa da Requiem“

Monumentalwerk

Intensiv motivierte Antonio Pappano das Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, dieses Monumentalwerk des italienischen Meisters, dessen Nähe zur Oper immer wieder unverkennbar ist, in allen Nuancen, wunderbaren Farben und ausgewogener Dynamik zu musizieren. Dabei traten in allen Instrumentengruppen, bei denen die Klangbalance wunderbar zueinander passte, die Stimmführer mit herrlichen Soli in Erscheinung.

Von erster Sahne war das Sängerquartett: Masabane Cecilia Rangwanasha beeindruckte mit ihrem glockenreinen Sopran, besonders schön und innig im finalen „Libera me“. Der dunkelgefärbte, tremoloreiche Mezzosopran von Judit Kutasi überzeugte mit voluminösem Klang aber auch schönen Lyrismen.

Luciano Ganci konnte mit hellen Tönen und feinsten Piani faszinieren und sang das „Ingemisco“, eines der schönsten Stücke, das Verdi für lyrischen Tenor geschrieben hat, mit großer Empfindsamkeit. Michele Pertusi gefiel mit seinem edlen, wohltönenden Bass. Wiederum gab es großen, berechtigten Jubel!

Im Anschluss wurde an drei junge Sängerinnen – Rangwanasha, Eve-Maud Hubeaux und Lise Davidsen – vom Intendanten Nikolaus Bachler und von Arabel Karajan der Herbert-von-Karajan Preis 2024 verliehen.