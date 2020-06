Salzburg: Nachfrage gibt’s, Karten auch

Jener ebay-Verkäufer, der mit " Giulio Cesare" bei den Salzburger Festspielen einen Reibach machen wollte, hat sich verspekuliert: Die Tickets um je 370 € im Haus für Mozart am 31. 8. hatten nicht einmal zum regulären Kartenpreis einen Bieter. Dagegen hatte Anna Netrebko in "La Bohème" am 10. 8. schon fünf Tage vor ebay-Auktionsende 18 Bieter: Statt regulär 480 € für zwei Plätze waren Opernfans bis Mittwoch Nachmittag bereit, 655 € zu bezahlen.

Die Festspiele haben heuer für mehr Veranstaltungen (256) um 20 Prozent mehr Karten (260.000) aufgelegt.