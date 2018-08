Salzburg: Machtkampf um die Zukunft der Osterfestspiele

Die Salzburger Festspiele laufen noch bis Ende August, hinter den Kulissen wird aber gerade über ein anderes Festival heftig diskutiert – die Osterfestspiele. Die entscheidenden Fragen: Wie geht es mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, ebendort alljährlich das Residenzorchester, weiter? Und wer wird künftig geschäftsführender Intendant?

Am 9. Juni hatte die Ausschreibungsfrist für diese Position geendet, Beginn der neuen Intendanz ist am 1. Juli 2020. Bis dahin ist Peter Ruzicka, von 2002 bis 2006 künstlerische Leiter der Salzburger Festspiele, in dieser Funktion tätig. Gesucht wurde laut Ausschreibung „eine bedeutende Persönlichkeit des internationalen Musikmanagements“, die „über nachweisbaren Erfolg und Erfahrung in der Führung eines bedeutenden Kulturbetriebes sowie über weitreichende künstlerische, organisatorische und wirtschaftliche Kenntnisse“ verfügt.