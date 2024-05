Sängerin und Muse Neomi Brauer 95-jährig gestorben

Erich Brauer, 1929 in Wien geboren, ging 1954 nach Israel, wo er als Sänger und Tänzer auftrat – und Neomi Dahabani, eine jemenitische Sängerin, kennenlernte. Die beiden heirateten 1956, übersiedelten nach Paris und sangen in Gaststätten hebräische Lieder. Weil Neomi Brauer den Vornamen ihres Mannes nicht gut aussprechen konnte, wurde aus Erich Arik. Die erste Platte erschien unter dem Titel „Neomi et Arik Bar-Or“.

Arik Brauer war mit seiner Malerei alsbald sehr erfolgreich. Das Ehepaar bekam drei Töchter, darunter die Sängerin Timna Brauer und die Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam. Arik Brauer starb 2021, nun folgte ihm seine Frau nach. Ruth Brauer-Kvam gab den Tod ihrer 95-jährigen Mutter auf Instagram bekannt: „Ruhe in Frieden und flieg mit Arik in den Himmel!“