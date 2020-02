Sängerin Georgia: Auf der Suche nach Momenten der Ekstase

The White Hotel, ein Club in Manchester: Georgia ist dort, um den 30. Geburtstag einer Freundin zu feiern. Rund fünf Stunden hat sie schon getanzt, als der DJ um drei Uhr morgens „ Take Me To The Bridge“, einen Disco-Track aus den 80ern von Vera, auflegt.

„Plötzlich war die Atmosphäre in dem Raum ganz anders“, erzählt Georgia im Interview mit dem KURIER. „Alle tanzten wie ein einziger Organismus, wildfremde Leute umarmten einander, und ich konnte in ihren Augen sehen, wie gelöst und glücklich sie waren. Es war ein magischer Moment der Ekstase.“

Auf derart euphorische Erlebnisse zielt die als Georgia Barnes in London geborene Musikerin mit ihrem neuen Album „ Seeking Thrills“ ab – mit Pop-Sounds, die deutlich von Chicago-House und Detroit-Techno beeinflusst sind und den Klang der analogen Drum Machines der 80er-Jahre zurück in die Charts holen.