Sängerin Duffy: "Ich wurde betäubt, festgehalten und vergewaltigt"

In dem Post schrieb Duffy, dass sie lange überlegt habe, ob sie diese Erfahrung öffentlich machen solle. Wann sich das Erlebte zutrug, ließ die Sängerin offen. "Ich weiß nicht genau, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist und was daran so aufregend und befreiend für mich ist, zu reden", schrieb Duffy. Sie werde in den kommenden Wochen ein Interview veröffentlichen. Darin wolle sie auch Fragen der Fans beantworten.

Wegen des Vorfalls habe sie auch jahrelang keine Musik mehr produziert. "Ich wollte der Welt die Traurigkeit in meinen Augen nicht zeigen." Sie habe sich selbst gefragt, wie sie wieder von Herzen singen könne, wenn ihr Herz gebrochen sei, so Duffy.