Sänger, Schauspieler, Skifahrer: Noel Harrison gestorben

Der britische Sänger und Schauspieler Noel Harrison ist tot. Bekannt wurde der Künstler und Sohn von Rex Harrison unter anderem als Interpret des Songs "The Windmills of Your Mind", der 1968 mit dem Oscar als Titellied von "Die Thomas Crown Affäre" ausgezeichnet wurde.

Vor seiner künstlerischen Karriere war Harrison in den 1950ern zwei Mal für Großbritannien bei den Olympischen Spielen im Riesenslalom angetreten. Laut seiner Familie hatte der 79-Jährige am Samstag nach einem Auftritt einen Herzinfarkt erlitten.