Sänger Heino geht gegen Wahlwerbung der AfD vor

Sänger Heino (87) geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der deutschen Rechtsaußenpartei AfD vor. Beim Landgericht Neuruppin sei per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt worden, sagte Heinos Manager Helmut Werner. Demnach, weil ein AfD-Kandidat in der Uckermark in Brandenburg vor der Landratswahl an diesem Sonntag mit Heino Wahlwerbung gemacht hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, nicht nachgekommen war.

Der Sänger verlangt zudem 250.000 Euro Schmerzensgeld. AfD-Kandidat Felix Teichner (35) hatte in sozialen Medien geschrieben: "Am Sonntag würde Heino Felix wählen." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.