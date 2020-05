Sachbuchpreis für Georg Markus

Dabei hatte sich der Autor auch selbst zu berichtigen. In einer Biografie über die Schauspielerin und Freundin von Kaiser Franz Joseph I., Katharina Schratt, habe er 1982 geschrieben, dass diese eine dem Kaiser treu ergebene Gefährtin gewesen sei. "Es war ganz anders. Ergeben war sie ihm durchaus - treu jedoch sicher nicht", sagte Markus und ließ Auszüge aus der neu aufgetauchten Korrespondenz des Grafen Wilczek verlesen, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Dass auch zum König von Bulgarien sowie zum Schauspieler Viktor Kutschera keine platonischen Verhältnisse bestanden, ist nun ebenso nachzulesen wie das Faktum, dass sämtliche Beteiligten der Affären anderweitig verheiratet waren.

Anlässlich des 50. Jahrestags der Ermordung von John F. Kennedy wies Georg Markus auch darauf hin, dass der US-Präsident bei seinem Treffen mit Nikita Chruschtschow 1961 in Wien durchaus nicht, wie lange angenommen, zum ersten Mal in Österreich gewesen sei. Mittlerweile sind auch ein Kärnten-Aufenthalt des damals 22-Jährigen im Sommer 1939, sowie Aufenthalte in Innsbruck (wo der Millionärssohn in einer Jugendherberge nächtigte) und im Sommer 1945 in Salzburg belegt.

Georg Markus begann seine journalistische Karriere beim KURIER, zu dem er 2003 nach Umwegen über Hörzu und Kronen Zeitung zurückkehrte. Daneben veröffentlichte Markus mehr als zwei Dutzend Sachbücher, darunter zahlreiche Biografien wie die der Hörbiger-Dynastie oder von Sigmund Freud. Zuletzt hatte er im März das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse erhalten. Nicht auszuschließen jedoch, dass er später einmal auch seine eigene Biografie richtigstellt und enthüllt: "Es war ganz anders".

INFO: Georg Markus: "Es war ganz anders", Amalthea Verlag, 304 S., 24,95 Euro)