Sabine Gruber: Priebke geht in Rom spazieren

Das ist das Herausragende an Grubers Buch. Denn eigentlich geht es "nur" um Ines, eine Südtirolerin aus dem fiktiven Ort Stillbach, die in Rom gelebt hat und jetzt gestorben ist.

Ihre beste Freundin Clara reist aus Wien an, um den Haushalt aufzulösen. Sie findet ein Manuskript über das Jahr 1978, als Ines als Zimmermädchen in Rom jobbte.



Eines geht ins andere, alles ist miteinander verbunden - ohne Lötspuren und ohne zu verwirren: Da sind die Südtiroler, die fürs Deutsche Reich votiert haben. Und es schlapfen arme Landmädchen vom Norden zu den reichen Italienern; ihre Arbeit rettete den elterlichen Bauernhof. Im Bozner Franziskanerkloster fand inzwischen Eichmann Unterschlupf, und plötzlich riecht es nach der Sehnsucht einer alten Frau:

In den 1940er-Jahren war Emma in Rom picken geblieben. Heute schnuppert sie am Rasierwasser namens "Alt Innsbruck", um die Kühle der Berge zu spüren.



Sogar die Leiche des Christdemokraten Aldo Moro im roten R4 hat Platz in " Stillbach". Und, nein, das ist überhaupt nicht überladen. Das gehört in diese Liebesgeschichten (über die hier gar nichts berichtet wurde. Gut so.) Das macht sie größer. Groß. Das macht sie einmalig.



KURIER-Wertung: ***** von *****