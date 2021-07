Saalfelden: Klanggewitter und Heimweh

Den vermutlich höchsten Dezibel-Wert, der die Ohren zum Schlackern bringt, erreicht das 18-köpfige, skandinavische Fire! Orchestra um den schwedischen Saxofonisten und Keyboarder Mats Gustafsson mit High-Energy-Jazz, unterfüttert mit Postrock- und Funk-Elementen: "Ritual" ist ein brachiales Klanggewitter und zugleich eine enorm feingliedrig strukturierte Performance.

Nah am Überschall zum Finale ist auch James "Blood" Ulmer: "Jazz is the teacher and Funk is the preacher" hat der Gitarrist aus South Carolina schon auf dem Album "Are you glad to be in America?" (1980) gesungen. Bei ihm gibt’s nur Ecken und Kanten statt Plüsch und Zuckerguss, dröhnende Gitarren und Soli satt. Mit dem für ihn so typischen, schroffen Sound verbindet er erdigen Blues mit Funk und Black-Rock.

Geplant ist jetzt auch eine neue Winterausgabe: "3 Tage Jazz" (22. bis 24. 1. 2016) mit sieben Konzerten. "Wir starten klein und schauen dann, was daraus wird", so Intendant Mario Steidl. Das Line-up soll Ende Oktober stehen.