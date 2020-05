Saalfelden: Jazzfestival für Grenzgänger

Kommts zum Tschässs? Ja, Jazz im Pinzgau weckt viele schöne Erinnerungen. Der Taxi-Chauffeur, ein älterer Herr, am Bahnhof in Saalfelden bringt's auf den Punkt - mit ein bisschen Wehmut in der Stimme: "Am schönsten war's, als sie damals im Zelt gespielt haben." Recht hat er, und recht gibt ihm jeder, der's erlebt hat.



Viele kommen deshalb jetzt nicht mehr, weil die Musi seit 2006 auf der Hauptbühne in der total Charme-freien Congress Mehrzweckhalle spielt. Der Saal für ohnedies nur 1000 Besucher war Freitag Abend voll. "Trotz des doch ziemlich durchwachsenen Programms", sagte kritisch ein langjähriger Besucher.



Tatsächlich hatte man den Eindruck, als brauchte man diesmal einen ganzen Abend, um halbwegs auf Betriebstemperatur zu kommen. Das Eröffnungskonzert mit der traditionellen Auftragskomposition gestaltete Max Nagl. Der Saxofonist erweiterte sein Quartett zum Octet "Eight in One" mit Luxusbesetzung. Was bei seiner Suite als Fusion groovy und ambitioniert begann, zerfledderte alsbald zu einer Art Session mit zum Teil feinen Tunes, Free-Einsprengseln, Coltrane-Zitaten und Anklängen an ein Begräbnis in New Orleans.

Schön jedenfalls das Interplay zwischen dem Akkordeonisten Otto Lechner und Pamelia Kurstin, die mit dem 1919 erfundenen Theremin das älteste elektroakustische Instrument zum Klingen brachte, indem sie - ohne direkte körperliche Berührung - quasi mit dem kleinen Finger elektromagnetische Felder beeinflusst.