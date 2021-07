Rush Hour und viel Poesie beim Festival ImPulsTanz

In „Piano Works Debussy“ setzt Gruwetz in einem intimeren Rahmen auf poetische Stimmungen und auf Tanz, der auch in den stillen Zwischenräumen seine Wirkung zu entfalten vermag. Dabei schimmert die Ballettausbildung der Tänzerin durch, die im Zusammenspiel mit der Pianistin in einer stimmigen Interpretation von Kompositionen Claude Debussys beeindruckt.

Silvia Kargl

Tipp: In Kooperation mit dem Festival ImPulsTanz präsentiert der KURIER am Samstag im Volkstheater das Stück „Umwelt von Maguy Marin. Um 19 Uhr gibt es ein Gespräch mit der Starchoreografin, um 21 Uhr ist Vorstellungsbeginn.