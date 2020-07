Rufus Wainwright: Songs über Los Angeles, ein Trip und der Kater

KURIER: Sie haben „Unfollow The Rules“ in drei Akten abgefasst. Eine Reminiszenz an die Arbeit an den Opern?

Rufus Wainwright: Es standen eher die Gedanken an die Old-School-Sounds des Albums und an Vinyl dahinter. Ich bin nämlich mit meinem Mann Jörn zurück nach Los Angeles gezogen und habe hier in klassischen Studios aufgenommen. Wir haben bei der die Vinyl-Ausgabe je vier Songs auf drei Seiten und auf der vierten eine Illustration. Musikalisch sind auf der ersten Seite Songs über Los Angeles, auf der zweiten die eher psychedelischen, Rufus-artigen. Und der dritte Akt ist ganz düster. Ein bisschen ist es, wie nach Los Angeles kommen, einen Acid-Trip einschmeißen und dann den Hangover spüren.