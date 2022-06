Rufus Wainwright live: Prächtige Stimme, berührende Songs und eine Prise Verwirrung

Wainwright wechselt zwischen Klavier und Gitarre, zwischen flotteren Songs wie „Jericho“, politisch angehauchten Balladen wie „Going To A Town“ und persönlichen Liedern über seinen Kampf gegen die Drogensucht in den 90er-Jahren („Early Morning Madness“).

„Somewhere Over The Rainbow“ singt er A-cappella, weil er sich das am Klavier ohne Vorbereitung nicht zu spielen getraut. Seiner Aufforderung mitzusingen kommen die Zuschauer aber erst in der zweiten Strophe nach, weil es einfach so schön ist, ihn alleine singen zu hören, und keiner das verpatzen will. Es ist einer der magischen Momente, von denen es beim Volkstheater-Konzert zwar weniger gab als sonst, aber immer noch genug, um begeistert heimzugehen.