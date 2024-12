Rückkehr an einen „magischen Ort“: Festspiele Reichenau wieder im Südbahnhotel

Die vielleicht noch ein bisschen bessere Nachricht: Es wird kein einmaliges Gastspiel bleiben. „Die Kooperation wurde für vorerst für zwei Jahre geschlossen“, so Happel.

„Das Südbahnhotel ist ein magischer Ort, der für sich spricht“, schwärmt Happel. „Jeder Saal versprüht seinen eigenen Charme, bereits das Entrèe lässt das Publikum eine Zeitreise in die Jahrhundertwende antreten. Jedes noch erhaltene Detail erzählt eine Geschichte und natürlich werden diese Möglichkeiten in meiner Inszenierung genutzt. Das Licht und die Kulisse spielen eine entscheidende Rolle, ganz im Sinne von Max Reinhardt.“

Gezeigt wird eine zusätzliche Produktion – die finanziellen Mittel werden aus dem eigenen Budget aufgebracht, es werden keine neuen Fördermittel des Landes abgerufen, sagt Happel.

Was genau zu sehen sein wird, das will man in Reichenau noch nicht verraten. Nur so viel: Happel habe sich „sehr spontan für einen Klassiker entschieden, der perfekt an diesen zauberhaften Ort passt, mit einem Autor, der noch nie bei den Festspielen Reichenau gespielt wurde. Mehr darf ich jetzt leider nicht verraten, weil wir erst im Jänner unser Programm präsentieren – aber so viel darf gesagt werden: Es wird ein Fest!“