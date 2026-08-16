Klassikfestival Grafenegg: Virtuoser Beethoven, Opulenz bei Orff und eine Sternstunde mit Piotr Beczała

Für einen Moment war es, als würde sogar der Wald innehalten, als Rudolf Buchbinder mit Beethovens „Chorfantasie“ eine historische Ausgabe seines Klassikfestivals in Grafenegg eröffnete. Denn diese ist die 20. und die letzte, die der Star-Pianist als künstlerischer Leiter verantwortet. Dem Festival bleibt er als Präsident und als Künstler verbunden. Ein nach ihm benannter Saal wurde bereits eröffnet.

Jubiläumswürdig war seine Interpretation von Beethovens Opus 80, bei der ihm Cristian Măcelaru am Pult seines Philharmonia Orchestra London und der exzellent intonierende Wiener Singverein (Einstudierung: Johannes Prinz) zur Seite waren. Diese Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll war Beethovens erster Versuch, Gesang mit symphonischer Musik zu verbinden, der ihn später zur „Neunten“ führte. Der Klavierpart stellt gigantische Anforderungen an den Pianisten. Beim diffizilen Adagio zu Beginn demonstrierte Buchbinder subtil mit markanten Anschlägen sein spezielles Gespür für diesen Komponisten. Im Dialog mit Orchester und Chor hielt er die Spannung, faszinierte mit virtuosen Trillern und brachte das Hauptthema zum Schweben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wolf-Dieter Grabner Star-Pianist Rudolf Buchbinder (li.) eröffnete die letzte Ausgabe seines Klassikfestivals in Grafenegg, die er als künstlerischer Leiter verantwortet.