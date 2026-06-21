Aufwühlender Mozart mit Rudolf Buchbinder und der Camerata Salzburg

Der Pianist Rudolf Buchbinder stellt mit seinen Interpretationen immer wieder klar: Mozart braucht keine musikalischen Exzesse, um aufzuwühlen. Das ließ er mit den Wiener Symphonikern im März im Konzerthaus hören. Das war mit der Camerata Salzburg nicht anders.

Auch hier übernahm er vom Klavier aus die Leitung von drei Mozartklavierkonzerten. Wenige Gesten, knappe Blickwechsel reichten, um Akzente zu setzen. Diese Partner eint ihr klarer Blick auf Mozart. Das war bei den drei Klavierkonzerten, in Es-Dur KV 271, C-Dur KV 503 und d-Moll KV 466 zu hören. Das erste, das „Jeunehomme“, hoben sie forsch, erfrischend an. Buchbinder ließ den Kristallklang des Steinway-Flügels aufblitzen. Jedem Konzert fügte er andere Kadenzen hinzu. Zu Beginn die des Komponisten. Beim C-Dur-Konzert naturgemäß seine eigenen. Subtil verwies er beim Konzert in d-Moll auf das Visionäre Mozarts. Den einleitenden Passagen verlieh er durch ein Vorwärtsdrängen etwas Unbedingtes. Atemberaubend kehrte er das Dramatische an den Tasten hervor.