Rot-weiß-rote Fan-Aktion für Harry Styles

Schade ist nur, dass der Sound nicht optimal ist und man die einzelnen Instrumente nur bei den leisen Stellen gut hört. Nach dem vierten Song unterbricht Styles und erklärt, was er an dem Abend vorhat: „Mein Job ist es, alles zu tun, um euch zu unterhalten, euer ist, Spaß zu haben. Fühlt euch frei und seid, wer immer ihr sein wollt.“

Dann kommt auch schon der erste Höhepunkt: Styles ist mit einigen seiner Musiker auf die Zweitbühne in der Mitte des Stadions gegangen und spielt dort rein akustisch „Matilda“. Geschrieben hat er das Lied für sein jüngstes Album „Harrys’s House“ – über ein Mädchen, das in einer Familie ohne Liebe aufgewachsen ist, dem Styles rät, sich als Erwachsene von der Geburtsfamilie zu lösen und die Vorfälle in ihrer Jugend nicht als normal anzusehen. Dazu lassen die Fans die Ränge mit ihren Handy-Lampen in rot-weiß-rot erstrahlen.