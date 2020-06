Rostains Buch über "seinen" toten Jungen

Rostains Roman "Als ich meine Eltern verließ" gewann im Vorjahr den Goncourt-Nebenpreis fürs beste Debüt. In 14 Sprachen ist er inzwischen übersetzt worden, jetzt liegt er auf Deutsch vor. Folgendes Zitat macht klar, in welcher Art der 67-Jährige mit viel Liebe über das Sterben, das Begräbnis und die Trauerarbeit geschrieben hat:

"Am elften Tag nach meinem Tod brachte Papa meine Bettdecke in die Reinigung. Er läuft die Rue du Couédic entlang, die Arme voll Bettwäsche, in die er seine Nase steckt. Er meint, sie rieche nach mir. In Wahrheit stinkt sie, schließlich habe ich weder die Bezüge noch das Federbett jemals gewaschen Das empört ihn nicht mehr. Im Gegenteil: Noch ist zwischen den weißen Falten etwas von mir vorhanden, das er zur Reinigung trägt wie das Allerheiligste."

Der tote, lässige Sohn schaut zu, wenn sich sein Vater nicht vom Unglück abbringen lässt.

Er ruft: "Ich bin tot, Papa, na und?"

Michel Rostain trägt seine Botschaft mit Sarkasmus (auf seine Kosten) in die Welt hinaus. Er weint, indem er "darüber" schreibt und sich belächelt. "Man kann damit leben. Es ist nicht das Ende." Er bemüht sich.