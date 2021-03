"Rosenkavalier" in München: Zeitlose Liebe auch in Zeiten der Pandemie

Pandemiebedingt war die Premiere nur als Livestream und ohne Publikum zu sehen. Und immer wieder taucht auch diese Standuhr auf. Aus ihrem Kasten erscheint die Feldmarschallin, in ihr verschwindet sie bei ihrem finalen Abgang. Und am Ende ihrer großen Arie über die Zeit sitzt sie am Pendel derselben: Das Verfließen der Zeit ist das zweite symbolhafte Element seiner Regiearbeit. Und wie immer sprüht Barrie Kosky nur so mit einem Überdruck von Ideen und Details, Witz und Ironie aber auch Erotik. Er liefert eine ausgefeilte und vitale Personenführung ab, wobei er in jedem Akt Visionen einer anderen Person in den Mittelpunkt stellt.