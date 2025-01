Roots-Musik aus Wien: Songwriter Douglas Linton mit neuem Album

Es ist gar kein so geheimes Geheimnis mehr: Der aus Texas stammende, in Wien lebende Douglas Linton hat sich als Sänger und Songschreiber eine große Fangemeinde erspielt, nicht zuletzt mit Konzerten seiner formidabel groovenden Band „The Plan Bs“, als deren Frontman er auch hohe Entertainer-Qualitäten beweist.

„Lucky 13“, das neue Album Lintons, steckt nun ein leiseres und intimeres Spektrum ab. Die Arrangements folgen stets nur den Bedürfnissen der Songs, und während der Opener „Good Time“ noch eine funky Rhythmusgruppe braucht, kommen die meisten Titel mit Folk-Instrumentarium (Akustikgitarre, Fiddle, Mandoline) aus. Stets besticht die Schnörkellosigkeit der Kompositionen, die mal heiter-countryesk daherkommen ("One More Night"), dann wieder melancholische Stimmungen transportieren ("When the Morning Comes"). Ungeachtet der Tonalität versteckt sich Linton nie, seine Stimme holt jene, die sie hören, nahheran und trägt auch in fragilen Momenten.

Durch die Wahl der Gastmusiker zeigt sich Linton auch als Integrationsfigur der heimischen Szene, mit Hans Thessink und Erik Trauner (Mojo Blues Band) sind prominente Namen des Metiers dabei. Im Zentrum stehen aber stets die einprägsamen Songs, die Linton ebenso gefühlvoll wie ungezwungen transportiert: Wiewohl klar in amerikanischen Traditionen verwurzelt, biedert er sich keinem Genre an, sondern bleibt bei sich.

Live-Präsentation: 10. 1., Wien, Porgy & Bess (Restkarten).