Roosen-Trinks holt Stars nach Salzburg

Es war einmal – und es war schön. Als Curd Jürgens nach dem "Jedermann" noch private Tischgesellschaften in Salzburg gegeben hat, als Journalisten noch dabei sein durften, wenn Klaus Maria Brandauer bis zum Morgengrauen Hof gehalten hat. Doch diese Zeiten sind längst passé.

Heute zeigt sich eigentlich immer die gleiche High Society (die Porsches, die Begum, Milliardärinnen wie Renate Hirsch-Giacomuzzi) –, wenn es da nicht die Kulturmanagerin von Montblanc geben würde. Ingrid Roosen-Trinks bringt den Festspielen internationalen Glanz und begrüßte in der Mozartstadt schon Stars wie Dita von Teese, Bondgirl Eva Green, Joan Collins, Jacqueline Bisset, " Batman" Val Kilmer, Jerry Hall und Pianist Lang Lang.

Dabei begann alles in einem kleinen Alster-Lokal in Hamburg, im "Paolini", mit dem "Fischsalat Jürgen". Ingrid Roosen-Trinks: "2002 wurde Jürgen Flimm Schauspielchef in Salzburg und er wollte jungen Regisseuren eine Plattform bieten. Wir besprachen das mit dem damaligen CEO Norbert Platt . Es war heiß und wir wollten nur eine Kleinigkeit. So servierte man uns gebratenen Fisch auf Blattsalat, der dann als ,Salat Jürgen" in die Speisekarte Einzug fand. " So entstand YPD, das "Young Directors Project". Vier Regisseure dürfen im Rahmen der Salzburger Festspiele ihr Stück vor einem internationalen Publikum zeigen. Dem Sieger winken 10.000 Euro und die " Max Reinhardt"-Pen, die weit mehr wert ist.