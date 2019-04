ROMY 2019: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Marie Bäumer

Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film: Die erste ROMY des Abends ging an Marie Bäumer. Wie spielt man eine der größten Filmikonen aller Zeiten? Wie spielt man eine Legende wie Romy Schneider? Einfach so wie Marie Bäumer. Denn in dem Film "Drei Tage in Quiberon" verkörpert die deutsche Schauspielerin Romy Schneider nicht nur – sie ist Romy Schneider. Basierend auf einer wahren Begebenheit blendet Regisseurin Emily Atef in betörenden Schwarz-Weiß-Bildern (Kamera: Thomas Kiennast) zurück ins Jahr 1981. Für diese Leistung wurde die in Düsseldorf geborene Schauspielerin mit ihrer zweiten ROMY ausgezeichnet.