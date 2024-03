"Romeo und Julia" in Klagenfurt: Die ewig berührende Liebesgeschichte

In einer von ihm kreierten Fassung stellt der italienische Choreograf neben dem Liebespaar die Frauen in den Mittelpunkt: So werden die Rolle von Julias Mutter, die mit Tybalt ein Verhältnis hat, ebenso wie jene der Rosalinda, in die Romeo hier zu Beginn unglücklich verliebt war, stark aufgewertet. Der ehemalige Ballettchef der Wiener Staatsoper zeigt in einer fantasievollen Choreografie eine Mischung von überwiegend klassischem Ballett gepaart mit Ausdruckstanz, aber auch Modern-Dance.

Dabei wird vom exzellenten Corps de Ballet mit Geschmeidigkeit, technischer Brillanz und hoher Homogenität wie auch Disziplin getanzt. Von den Protagonisten gefallen besonders Nina Noč als anmutige Julia, Kenta Yamamoto als geschmeidiger Romeo, Marin Ino als quirlige Rosalinda, Lukas Zuschlag als brutaler Tybalt, Yuki Seki als eleganter Paris und Hugo Mbeng als drahtiger Mercutio. Nicholas Milton zündet beim Kärntner Sinfonieorchesters die geniale Musik von Prokofjew von Anfang an und lässt den Abend farbenreich und packend werden. Stehende Ovationen!