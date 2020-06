Roman: Hitler neben Kreisky an der Wand

Im Hauptberuf ist Fritz Dittlbacher vielbeschäftigter Chefredakteur des ORF-Fernsehens. Es bedurfte einer zweimonatige Babykarenz, um ihn auch zum Romanautor zu machen: Abends, wenn seine kleine Tochter schlief, arbeitete er an seinem schriftstellerischen Debüt. "Kleine Zeiten" erzählt die Geschichte seiner Großmutter Grete. 1921 geboren, lebte sie ein Leben, das "glaube ich, symptomatisch ist für viele Menschen", sagt Dittlbacher. Die Armut in den 20er-Jahren, die politischen Unruhen der 30er, die Hitlerzeit, der Wiederaufbau – Dittlbacher erzählt all das am Beispiel seiner nur 42 Jahre älteren Großmutter, bei der er phasenweise aufwuchs.