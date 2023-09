Roman Abramowitschs Kunstsammlung soll eine Milliarde Dollar wert sein

Als treibende Kraft hinter den KunstkÀufen wird Abramowitschs Ex-Frau Darja Schukowa vermutet. Die Mutter zweier seiner sieben Kinder hat Kunstgeschichte studiert und sitzt heute in den Boards of Trustees des Los Angeles County Museum of Art und des Metropolitan Museum of Art. Den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilte die MÀzenin öffentlich und entging somit sÀmtlichen Sanktionen. Dem ehemaligen Paar wird nun in den Berichten vorgeworfen, somit lediglich die millionenschweren Werke vor dem Zugriff der westlichen Behörden bewahren zu wollen.

Roman Abramowitsch erlangte als langjĂ€hriger EigentĂŒmer des Londoner Fußballklubs Chelsea Bekanntheit. 2003 erwarb er den Verein und verschaffte diesem mithilfe hoher Investitionssummen internationalen Erfolg. Zu seinem Reichtum kam der Oligarch mit Stahl- und RohstoffgeschĂ€ften in postsowjetischen Jahren. Aufgrund seiner engen Verbindung zu Russlands Staatschef Wladimir Putin und seiner politischen Rolle im Land steht Abramowitsch heute auf der Sanktionsliste der EU. Auch LĂ€nder wie Großbritannien, die Schweiz, Neuseeland und Kanada ließen Ă€hnliche Auflagen folgen. Sein Vermögen wurde von Forbes auf rund neun Milliarden Dollar geschĂ€tzt.