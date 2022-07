Rolling Stones: Keine Abschiedstournee in Sicht

„Unser Job ist, die Visionen, die die Musiker für das Bühnendesign haben, so umzusetzen, dass sie in der Realität funktionieren“, erklärt Winkler im KURIER-Interview. „So, dass sie sowohl vom technischen Aspekt her, als auch von der Praxis einer Tour her funktionieren, wo das alles jeden Tag neu auf- und abgebaut wird, und transportiert werden muss.“

Bei dieser Tour arbeitete Winkler eng mit Mick Jagger zusammen. Früher, als Charlie Watts noch lebte, war auch der stark in diesen Prozess involviert.