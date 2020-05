Top-Stars treten bei Benefiz für Opfer "Sandy" auf

Top-Stars von den Rolling Stones über Bruce Springsteen bis zu Paul McCartney sind am Mittwochabend bei einem Benefizkonzert zugunsten der Opfer von Wirbelsturm "Sandy" in New York aufgetreten. Das Konzert im berühmten Madison Square Garden wurde von Dutzenden US-Fernsehsendern sowie im Internet und im Radio live übertragen. Die Organisatoren waren im Vorfeld von zwei Milliarden Zuschauern und -Hörern ausgegangen.

Zu den Musikgrößen auf der Bühne zählten auch Jon Bon Jovi, Eric Clapton, Billy Joel, Alicia Keys, The Who sowie die Rapper Sean Combs und Kanye West. Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio, Susan Sarandon und Whoopi Goldberg baten derweil vor 13.000 Zuschauern im Stadion um Spenden oder nahmen am Telefon Spendenanrufe entgegen.

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für das Konzert war riesig. Schon bevor die erste Note gespielt wurde, spülte es 32 Millionen Dollar (24 Millionen Euro) in die Kassen. Der Erlös geht an eine Stiftung, die das Geld an Opfer des Hurrikans vom 29. Oktober vergibt. Durch "Sandy" waren in den USA rund 120 Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm richtete im Nordosten der USA schwere Zerstörungen und Überschwemmungen an, vor allem in New York und New Jersey.