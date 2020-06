Roland Neuwirth: „Watschn“ für die Wienerlieder der 50er

Während des Studiums gründete Neuwirth die Extremschrammeln, wurde mit ihnen nicht nur zum Fixstern der heimischen Szene, sondern war sogar in den USA auf Tour. „In Los Angeles sind die Leute auf den Sesseln gestanden und haben uns nicht von der Bühne gelassen. Ähnlich in Seattle und sogar in San Diego. Da waren viele Deutschsprachige und Juden im Publikum. Ich habe so tolle Juden kennengelernt, die noch so mit dieser Tradition verbunden waren. Bei einer Familie in Massachusetts sind stapelweise Noten von Hermann Leopoldi am Klavier gelegen. Ich war so tief traurig, dass man solche Leute bei uns rausgeschmissen hat.“