Roland Kaiser sang vor Tausenden Fans in Berlin

Zurück auf der Bühne mitten in der Pandemie: Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser am Donnerstagabend in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet. Unter dem Motto "Back to live" war es eines der ersten großen Konzerte in Deutschland seit dem Lockdown und das erste in der beliebten Waldbühne.