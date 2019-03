"Rojava" im Volkstheater: Musik ist die Antwort auf Krieg

In der viel zu pittoresken Kriegslandschaft mit Sandsäcken und Strommasten (von Vibeke Andersen) steht Michael verloren herum. Und so lernt er zwei Cousins kennen, die dem Krieg entfliehen wollen, der nicht der ihre sei. Der Eine ist blind: Sebastian Pass berührt als sonnenbebrillter Kaua, der Meisterschaft darin erlangt hat, das tatsächlich undurchsichtige Kriegsgeschehen nach dem Lärm der Geschütze zu analysieren. Ihm bleibt nichts als die Hoffnung, von Alan ( Luka Vlatković), der sich in die Josefstadt durchschlagen kann, nachgeholt zu werden.

Es sind viele, kleine Geschichten rund um Liebe, Verlust, Heimat und Politik, die Amir zu erzählen weiß. Leider gehen sie nur selten in die Tiefe. Sandy Lopičić behilft sich als Regisseur mit dem, was er am besten kann: mit Musik, mit orientalischen Weisen, aber auch mit einem irritierend unpassenden „Ave Maria“. Musik ist eben die Antwort: Statt einem Gewehr hat Fasching eine E-Gitarre geschultert. Und weil der trockene Humor nicht zu kurz kommt, werden die zwei Stunden Nettospielzeit recht vergnüglich. Die halbe Tribüne hatte trotzdem in der Pause das Weite gesucht. Was die Claqueure am Rang nicht am Jubeln hinderte.