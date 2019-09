Rockband Wanda: Nüchtern ist der neue Rausch

Freitag erscheint „Ciao!“, das vierte Album der Wiener Rockband Wanda. Aber, das betonen Sänger Marco Wanda, Gitarrist Manuel Poppe, Tastenmann Christian Hummer, Bassist Reinhold Weber und Drummer Lukas Hasitschka, bedeutet auf keinen Fall Abschied. Weil man das Wort in Italien auch zur Begrüßung verwendet, steht es für Wanda für eine neue Phase der Karriere mit nachdenklicheren Songs und einem breiteren musikalischen Spektrum, das von knackigen Rocknummern („Das erste an was ich denk“) über folkige Einschübe („Der Erste der aufwacht“) bis zu psychedelischen Exzessen („Swing Shit Slide Show“) reicht. Im Interview mit dem KURIER erzählen Marco Wanda und Manuel Poppe, wie es zu dem Umdenken gekommen ist, und warum es ihnen jetzt Spaß macht, nüchtern zu sein.