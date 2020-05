Rock in Vienna: Alles zum neuen Festival

Sogar in Japan wurden Karten für "Rock in Vienna" verkauft. Aber vermutlich nur wegen der Hysterie, die dort um die Band Babymetal herrscht – um drei japanische Mädchen, die zu Metal-Klängen singen und Popband-mäßig herumhüpfen.

Damit das neue Festival einen "deutlichen Wien-Bezug" bekommt, haben die Veranstalter dafür das "Mind/Soul"-Konzept entwickelt. Doch die Idee, ihm ein "Wissenschaft/Kunst"-Motto überzustülpen, wirkt eher kopflos. Denn sie beschränkt sich auf das Festival-Artwork, für das Images von Sigmund Freud und Klimts "Adele" mit Industrial-Grafik verändert wurden. Entsprechende Angebote im Rahmenprogramm gibt es nicht.

Aber dafür ist bei "Rock in Vienna" ohnehin keine Zeit. Denn hier werden zwei nebeneinander stehende Bühnen abwechselnd bespielt, wodurch es keine Umbaupausen gibt. Da geht es an den Abenden mit Faith No More und Metallica, mit The Hives, Incubus, Muse, Limp Bizkit und Kiss Schlag auf Schlag.

Was bei Rockkonzerten am meisten nervt