Rock-Gitarrist Slash: Energieschub nach Covid-Infektion

Was „4“ ebenfalls auszeichnet, ist eine unbändige Energie, die man so roh und direkt sonst nur bei Liveshows bekommt. Das, sagt der in England geborene, seit dem fünften Lebensjahr in Los Angeles lebende Musiker, liege daran, dass „4“ so ähnlich aufgenommen wurde.

„Wir standen alle zusammen im selben Raum und spielten, als wären wir auf einer Bühne, aber eben ohne Publikum. Aus dieser Interaktion, wenn man sich in die Augen schauen kann und aufgrund der Körpersprache vorausahnen kann, wann wer was spielt, entsteht eine Energie, die meiner Meinung nach verloren geht, wenn man die einzelnen Instrumente getrennt aufnimmt und danach zusammenstoppelt. Und was sicher auch dazu beigetragen hat, war, dass wir alle so froh waren, dass wir nach dem Lockdown endlich wieder zusammen spielen konnten.“