Robert Plant: Vom Atlasgebirge zurück zur Erfolgspartnerin

„Ich spielte mit meinen Bands The Sensational Shape Shifters und der Band Of Joy. Wir spielten in Marrakesch, und ich reiste an der marokkanischen Küste entlang. Ich weiß nicht, ob ich davon wirklich etwas gelernt habe, oder nur viel gutes Essen genossen habe. Aber erst danach waren Alison und ich wieder bereit für eine Zusammenarbeit.“