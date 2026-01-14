Theater der Jugend: Robert Musil mit "Clockwork Orange"-Touch

In seiner vorletzten Premiere als Direktor des Theater der Jugend hat Thomas Birkmeir noch einmal Robert Musils ersten Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" auf die Bühne gebracht. Insgesamt solide, und doch fragt man sich ein bisschen, warum. Gewiss, große Namen sind ein Publikumsgarant – mit ein Grund, warum so viele Theater auf Dramatisierungen berühmter Romane setzen. Vielleicht war man hier aber auch der Meinung, mit einem Drama, das unter Heranwachsenden in einem Internat spielt, junges Publikum (ab 15) begeistern zu können. Die Idee ist nachvollziehbar, die Umsetzung nur zum Teil gelungen.

Das liegt keineswegs an den Darstellern, auch nicht an der Regie (Thomas Birkmeir). Vielmehr lassen sich Musils 140 intensive Romanseiten schlecht in 140 Minuten Bühnenspiel quetschen (Dramaturgie: Gerald Maria Bauer). Bei Musil geht es nicht um einen isolierten Gewaltexzess, sondern um einen Prozess. Was diese Burschen zur ausufernden, lang anhaltenden psychischen und physischen Gewalt an ihrem Mitschüler drängt, wird in der Bühnenfassung nicht ganz nachvollziehbar. Die inneren Vorgänge, die vielen Andeutungen, auch das Durchschimmern von sexuellem Begehren und die daraufhin noch größere Wut fallen großteils unter den Tisch. Notgedrungen. Einem jungen Publikum sind lange Monologe nicht zuzumuten, es soll ja einigermaßen rasant zugehen. Man sieht hier also Gewaltausbrüche, die eher an "Clockwork Orange" erinnern. Schläge sind zu hören, im Dunkeln ist nicht genau zu erkennen, was passiert, das macht die Situation umso grausamer. Auf der schrägen Bühne (Ulv Jakobsen) dominieren dicke Balken, die an Sichtbeton erinnern. Daneben Fauteuil und Sofa, benutzt von den Tätern. Das Opfer kniet auf dem Boden.