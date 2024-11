Gute Nachrichten für Fans: Robbie William s spielt im Sommer 2025 ein Großkonzert in Österreich.

Zuletzt war der Popstar war im Vorjahr hierzulande zwei Mal in der Wiener Stadthalle sowie im Dezember 2023 ebenfalls zwei Mal beim Schladminger Skiopening live zu sehen.

Robbie Williams im Sommer live in Wien

Am 12. Juli wird Robbie Williams, dessen Biopic "Better Man - Die Robbie Williams Story" (mit einem Affen als Hauptdarsteller) ab 2. Jänner in den heimischen Kinos anläuft, im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten.

Der Online-Vorverkauf startet am 14. November 2024 um 11:00 Uhr über oeticket.com. Ab dem 15. November, ebenfalls um 11:00 Uhr, sind Tickets im allgemeinen Vorverkauf auch bei allen Vorverkaufsstellen sowie Raiffeisenbanken erhältlich.