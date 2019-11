Robbie Williams: „Die Rückfallgefahr lauert überall“

Auch wenn man von Robbie Williams hierzulande seit seinem Album „The Heavy Entertainment Show“ und dem Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion im August 2017 wenig gehört hat, war der Ex-Take-That-Sänger nicht untätig: Mit seinem Freund Gary Barlow von Take That arbeitete er an dem Musical „The Band“ und mit „Angels“-Co-Komponist Guy Chambers an dem Musical „The Boy In The Dress“. Zu Beginn des Jahres veröffentlichte er ein Album mit B-Seiten, zwischendurch saß er mit seiner Frau Ayda Field in der Jury der Casting-Show „ X-Factor“ und hatte mit seiner Show eine Residenz in Las Vegas. Mit dem Freitag erscheinenden Weihnachts-Doppelalbum „The Christmas Present“ kehrt er jetzt wieder auf die Weltbühne zurück.