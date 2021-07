Der Geist kommt aus der Kloake

Der Mix aus Kunstfilm und Doku wurde in Los Angeles gedreht, außerdem im industriellen Wasteland der Auto-Metropole Detroit und in New York, der Stadt, die aussieht wie "die Spalte zwischen zwei Po-Backen".

An jedem dieser Orte gab es Live-Performances vor Publikum, die im Film verarbeitet sind. Die spektakulärste in Detroit: Barney ließ 2010 eigens fünf Hochöfen bauen, um 25 Tonnen Eisen zu schmelzen, die schließlich zur riesigen Skulptur "Djed" erstarren.

Das Münchner Haus der Kunst zeigt bis 17. 8. in einer Ausstellung zum Film Zeichnungen, Fotos und überdimensionale Skulpturen.

Aus kunstharzgebundenem Schwefel hat Barney einen Brunnen gebaut, mit Zink und Gold einen Kühlergrill verschönert, ein Schiff aus Holz und Bronze, Sand und Stahl errichtet.

Im Film wird Osiris in Detroit in einen goldenen Trans Am eingesperrt. Wie in dem Mythos von Osiris, der von seinem Bruder in einen Sarg gesperrt und in den Nil geworfen wird. Bei Barney fährt der Sportwagen durch die Stadt und stürzt schließlich von einer Brücke in den Fluss, mit Osiris an Bord.

Auch Autos können einen grausamen Tod der Verschrottung sterben, ehe es zur Wiedergeburt als Wiederverwertung kommt.

Aber zunächst beweinen Isis, die Chefin der Spurensicherung und die Polizistinnen die sterblichen Überreste des Crown Imperial, Osiris’ Körper, in aparten Arien.

Zwischendurch stapft auch Barneys frühere Ehefrau, die isländische Popsängerin Björk, durchs Bild ...

Worum es wirklich geht in dieser etwas verworrenen Groteske der Seelenwanderung eines Künstlers, der ein großer Fan der ägyptischen Mythologie ist? Schwer zu sagen, aber Interpretationen mag Barney sowieso nicht:

Wenn etwas zu deutlich wird, stirbt die Magie, meint der 47-Jährige. Es geht ihm mehr um die kollektive Erfahrung eines Mysteriums ...

www.festwochen.at

www.hausderkunst.de