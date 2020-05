Ringsgwandl: Übers Leben und Schlimmeres

Verpackt in poetische, skurrile Songs wie "Zugehfrau" und "Dahoam is net dahoam", aber ebenso in abstrusen Geschichten - auch nachzulesen in Ringsgwandls erstem Buch "Das Leben und Schlimmeres" ( Rowohlt). Musikalisch ist von Country über Funk, Rock 'n' Roll und sanften dylanesken Balladen für jeden Gusto etwas dabei. Die junge Band groovt und swingt und kennt sich aus mit überwiegend leisen Tönen. Und wie Ringsgwandl von einem Besuch beim Orthopäden wegen seines lädierten Knies erzählt und von einem Spaziergang, bei dem sich ein Kampfhund in ihn verbeißt, steht den abstrusen Fantasien Josef Haders in nichts nach.



INFO: Bis 22. Oktober (20 Uhr) im Stadtsaal, Wien 6, Mariahilfer Straße 81

Tel. 01/909 2244