Riesiges Lego-Männchen trieb in Linz auf der Donau

Ein rund zwei Meter großer Lego-Mann, der in der Früh auf der Donau trieb, sorgte am Dienstag in Linz für Rätsel. Am Vormittag stand die gelbe Figur dann vor dem Brucknerhaus an der Donaulände. Die Aufschrift auf seinem grünen T-Shirt "No real than you are" gab schließlich auch Hinweise auf seine Herkunft. Mit diesem Slogan versieht ein niederländischer Künstler, der sich "Ego Leonard" nennt, seine übergroßen Figuren aus Glasfaser.

Riesiges LEGO-Männchen gesichtet! Wieso schwimmt ein Legomännchen durch Linz? Berthold Gruber hat die riesige Spielfigur heute in der Donau entdeckt und uns ein Video geschickt. Er fragt: "Ist der LEGO-Mann von einem Containerschiff gefallen, hat ihn LEGO auf Reisen geschickt oder handelt es sich um eine Kunstaktion?"Wir wissen es nicht. Was glaubt ihr? Posted by Linz verändert on Tuesday, 2 June 2015