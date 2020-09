Rick Wakeman ist doch kein grantiger alter Rockstar

Auf 2.000 Tracks anderer Künstler, darunter Lou Reed und Elton John, ist Wakeman zu hören. Er spielte Klavier auf „Morning Has Broken“ von Cat Stevens und nahm mit Ozzy Osbourne dessen Album „Ozzmosis“ auf. Am stolzesten ist er aber auf den Piano-Part von „Life On Mars?“, einem Song seines Freundes David Bowie. „Wir haben uns bei der Session für ,Space Oddity‘ kennengelernt, für die David mich für neun Pfund – damals das normale Honorar für eine Session – gebucht hatte. Wir haben uns sofort super verstanden. Später waren wir viereinhalb Jahre lang Nachbarn in der Schweiz, haben uns getroffen und einander witzige Geschichten erzählt. Für mich war David der einflussreichste Musiker.“